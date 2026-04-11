"Lo he logrado con esfuerzo y dedicación": El autorregalo de lujo que se hizo Luli
Nicole "Luli" Moreno se encuentra dedicada a su faceta como fisicoculturista, etapa que la ha llevado a representar a Chile en diferentes competencias internacionales, logrando varios premios en dicha disciplina.
A través de su cuenta de Instagram, Luli comparte parte de sus rutinas de gimnasio y de su día a día para interactuar con sus seguidores.
El autorregalo de lujo que se hizo Luli
En sus últimas publicaciones, la fisicoculturista compartió un reel en el que dio a conocer el particular autorregalo de lujo que se hizo.Ir a la siguiente nota
"Cada propósito en la vida, lo he logrado con esfuerzo y dedicación. Esta no fue la excepción", escribió Luli en la descripción del video.
Luego, mostró que su autorregalo corresponde a un Mercedes-Benz, el que estaba tapado bajo una manta.
"Te mereces eso y más Nicole, por todo tu esfuerzo y perseverancia", "hermosa, lo mereces", "me acuerdo de su autito rosado y ahora", fueron algunos comentarios que recibió Luli de parte de sus seguidores.
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