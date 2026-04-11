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"Lo he logrado con esfuerzo y dedicación": El autorregalo de lujo que se hizo Luli

Nicole "Luli" Moreno se encuentra dedicada a su faceta como fisicoculturista, etapa que la ha llevado a representar a Chile en diferentes competencias internacionales, logrando varios premios en dicha disciplina.

A través de su cuenta de Instagram, Luli comparte parte de sus rutinas de gimnasio y de su día a día para interactuar con sus seguidores. 

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El autorregalo de lujo que se hizo Luli

En sus últimas publicaciones, la fisicoculturista compartió un reel en el que dio a conocer el particular autorregalo de lujo que se hizo.

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"Cada propósito en la vida, lo he logrado con esfuerzo y dedicación. Esta no fue la excepción", escribió Luli en la descripción del video. 

Luego, mostró que su autorregalo corresponde a un Mercedes-Benz, el que estaba tapado bajo una manta

"Te mereces eso y más Nicole, por todo tu esfuerzo y perseverancia", "hermosa, lo mereces", "me acuerdo de su autito rosado y ahora", fueron algunos comentarios que recibió Luli de parte de sus seguidores. 

 
 
 
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