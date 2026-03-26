Rosalía suspende su concierto en medio de su show en Milán: ¿Qué ocurrió con la cantante?

26 mar. 2026 - 14:36 hrs.

La cantante española Rosalía protagonizó un inesperado momento en medio de un concierto luego de abandonar su show en el Unipol Forum de Milán, ante la preocupación de miles de fans que presenciaron la escena.

El hecho ocurrió el miércoles y quedó registrado en imágenes y videos captados por asistentes al espectáculo, quienes en ese momento desconocían qué estaba ocurriendo sobre el escenario.

La razón detrás de la suspensión

Este jueves se confirmó el motivo que obligó a la artista a interrumpir su presentación: una intoxicación alimentaria.

"Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró en inglés la cantante catalana en registros difundidos por fanáticos.

"Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos", añadió.

Abandonó el escenario en medio del show

Tras explicar su estado, Rosalía señaló que intentaría continuar si su condición física mejoraba. Sin embargo, minutos después terminó despidiéndose del público con un beso y abandonó el escenario con una mano en el vientre.

La artista, reconocida por su versatilidad musical, se encontraba en Milán como parte de una gira internacional que comenzó en Francia a inicios de este mes y que contempla su cierre en Puerto Rico en septiembre.

Cabe destacar que recientemente Rosalía fue galardonada como mejor artista internacional en los Brit Awards y ha recibido elogios por su cuarto álbum, Lux.

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