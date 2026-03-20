"¿Tiene pareja tan rápido?": Marité Matus respondió a seguidora por rumores sobre nueva conquista

20 mar. 2026 - 12:15 hrs.

Marité Matus ha estado en el ojo del huracán durante varios meses por su quiebre con Camilo Huerta, y esta vez dio que hablar por una publicación en redes sociales que desató una ola de rumores entre sus seguidores.

Una gran cantidad de internautas se fijaron particularmente en una de las fotos, en donde aparece de espaldas abrazando a una persona, a quien le está dando un beso en la mejilla.

La respuesta de Marité Matus

La expareja de Huerta se dedicó a responder varias preguntas y comentarios de odio de algunas personas que escribieron en la publicación de Instagram, y específicamente respondió a una seguidora que, a raíz de la fotografía, enfatizó lo rápido que habría sido para Matus encontrar pareja.

"Tengo una duda, ella tiene pareja tan rápido?", comentó la persona, causando que otros seguidores de la empresaria la defendieran previamente a que ella aclare sobre quién aparecía en la foto.

La respuesta de Marité no tardó en llegar y aclaró inmediatamente que su hijo era quien aparecía en el registro: "¿Cuál pareja? El de la foto es mi hijo mayor", respondió junto a unos emojis riéndose de la situación.

Mira la foto de Marité que desató los rumores:

Publicación de Instagram de Marié Matus. / @mariteematus

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