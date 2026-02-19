El cariñoso saludo de cumpleaños de Laura de la Fuente a su polola: "La más guapa y apañadora"

19 feb. 2026 - 11:01 hrs.

Laura de la Fuente saludó con un tierno mensaje a través de redes sociales a su polola Paulina Rojas por su cumpleaños.

Además de dedicarle unas breves palabras, compartió una serie de fotos en una publicación donde aparecen ambas disfrutando de pasar momentos juntas.

El romántico mensaje de Laura a Paulina

Por medio de un "carrusel" de Instagram, de la Fuente publicó diversas imágenes de la pareja, además del cariñoso saludo para Paulina.

"¡De cumpleaños la más guapa y apañadora del mundooo! Te amo!", escribió Laura en la publicación de la red social, donde y acumula más de 2 mil me gusta y casi 40 comentarios.

"Qué lindas las dos, son una hermosa pareja, les deseo lo mejor de la vida", "Lindas y alegres las dos. Feliz cumpleaños", "Lau, ¡sois una pareja preciosa! Les deseo mucha felicidad y todo lo mejor para tu novia en su cumpleaños", fueron algunos de los comentarios de cercanos y seguidores.

Mira la publicación de Laura: