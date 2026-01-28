"Se parece tanto a su papá": Hija de Roberto Bruce cumple 23 años y emociona en redes sociales por su similitud

28 en. 2026 - 01:30 hrs.

Martina Bruce, hija del recordado y querido periodista Roberto Bruce, cumplió 23 años el pasado fin de semana. Fue su madre, Andrea Sanhueza, quien se encargó de festejarla públicamente a través de redes sociales.

Roberto fue parte del equipo del programa Buenos Días a Todos y falleció en 2011 en el trágico accidente del avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el archipiélago de Juan Fernández, donde también perdió la vida el animador Felipe Camiroaga.

La viuda del periodista y madre de dos hijas, Martina y Rafaela, escribió en Instagram "felices 23, mi niñita linda, te adoro de aquí a la luna", en una emotiva publicación con varias fotografías.

Andrea compartió un carrusel que muestra a Martina desde su infancia hasta la actualidad, lo que no pasó desapercibido para los seguidores, quienes comentaron lo mucho que ha crecido y el gran parecido que tiene con su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Sanhueza (@andreasanhuezac)

"Ohhh, el vivo retrato de su padre, el mejor periodista. Se le extraña a nuestro vecino en el condominio"; "Se parece tanto a su papá"; y "¡Feliz cumpleaños Marti! Aún recuerdo a tu papi cargándote, su carita iluminada contigo, tu hermana y tu hermosa madre", fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

A más de una década de su partida, el recuerdo de Roberto Bruce sigue muy presente en el corazón de los chilenos, quienes continúan manifestando su cariño a través de sus hijas Martina y Rafaela, recibiendo constantes muestras de afecto de quienes no olvidan al periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martina Bruce (@martinabrucee)

Todo sobre Famosos chilenos