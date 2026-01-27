Dejó el humor y ahora tiene un bar: Exmiembro de "El Club de la Comedia" relata su nueva vida en el sur de Chile

27 en. 2026 - 20:15 hrs.

Luego de haber tenido un fugaz paso por el Festival de Viña del Mar 2024 y un fracaso el año pasado en el Festival de Las Condes, el comediante Juan Pablo Flores decidió dejar de lado el humor y volver al sur del país.

Y es que durante las últimas semanas, en diversas entrevistas, el exmiembro de "El Club de la Comedia" reveló que se bajó de los escenarios para emprender un negocio de "coffe-bar" en Pucón.

La nueva vida de Flores en Pucón

Tras su breve retorno a la comedia, optó por abrirse paso entre los negocios en el sur de Chile, donde vive junto a su familia. Allí, al lado de un socio, decidió abrir un local el 3 de enero de "coffe-bar" que lo ha tenido ocupado lejos de los escenarios.

"Hemos tenido un crecimiento día a día. Estamos en el punto que necesitábamos... Estamos supercontentos. (...) Es harto trabajo antes y durante, porque hay muchas cosas que van surgiendo en el minuto", contó para Las Últimas Noticias.

Al ser consultado por el humor en su vida, reveló que de momento está en "stand-by", y tampoco piensa hacer una rutina en el mismo lugar: "No sé si en algún momento me dé el cuero para hacerlo, porque hasta el momento no he tenido nada de tiempo".

"Yo me había retirado y después retomé, porque había harta demanda, pero cuando empecé con el local ya no tuve tiempo, menos si es un restaurante que requiere 24/7. (...) Uno nunca puede decir 'de esta agua no beberé', pero por ahora estoy enfocado en esto y embalado", transparentó Flores.