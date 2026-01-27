"Ya se me ha hecho un hábito comer bien": Influencer Carlita Inostroza detalla avances de su cirugía en Miami

27 en. 2026 - 11:10 hrs.

A través de sus redes sociales, la influencer y también comediante, Carla Inostroza, más conocida como Carlita, mostró algunos avances y detalles tras someterse a una cirugía estética en Miami.

En concreto, relató cómo ha reaccionado su cuerpo a la intervención y habló acerca del nuevo estilo de vida que debió adoptar para los próximos meses.

Cabe recordar que a principios de enero, la influencer se sometió a una liposucción 360° para transferir grasa hacia los glúteos y una liposucción de brazos.

"Ya se me ha hecho un hábito comer bien"

La comediante subió a sus historias de Instagram dos fotografías, una de ellas en donde muestra parte de su "nuevo" abdomen, en donde dio los primeros detalles de su estado actual.

"Sigo inflamada estos días, después del mes veré el resultado casi definitivo pero es un proceso de tres meses. Ya mañana cumplo tres semanas", escribió.

En la otra foto, aparece en una selfie y explicó cómo ha sido hasta el momento su experiencia: "Según yo mi proceso va súper, hasta ahora no tengo fibrosis ni bolitas. Tengo que tener mucho cuidado con la alimentación, pero ya se me ha hecho un hábito comer bien".

Revisa las historias:

Historia de Instagram de @c4arliita.