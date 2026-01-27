"Coke" Hevia comparte el antes y después a un año de su implante de pelo

27 en. 2026 - 19:00 hrs.

A través de sus redes sociales, el periodista Jorge "Coke" Hevia compartió con sus seguidores la transformación radical que ha obtenido tras la cirugía de implante capilar que tuvo hace un año.

En el video compartido, se muestra una comparación del antes y después del comunicador chileno, donde relata su cambio de look con el implante.

En total, se le implantaron 3.500 folículos de pelo para cubrir entre un 50% y un 60% el área afectada por la alopecia. Justamente, un año después del procedimiento, los cambios se ven de manera clara.

El cambio de "Coke" Hevia

En un reel de Instagram en colaboración con la clínica donde se operó, mostró a sus seguidores e internautas el avance que ha tenido tras un año desde que se hizo el procedimiento.

"Increíble cambio, hasta se quitó unos añitos! Crack", "Quedó muy bien", "Ni el milagro de Estambul se atrevió a tal remontada", "Se te ve feliz", escribieron en la publicación.

