"Coke" Hevia comparte el antes y después a un año de su implante de pelo
- Por Miguel Aburto
A través de sus redes sociales, el periodista Jorge "Coke" Hevia compartió con sus seguidores la transformación radical que ha obtenido tras la cirugía de implante capilar que tuvo hace un año.
En el video compartido, se muestra una comparación del antes y después del comunicador chileno, donde relata su cambio de look con el implante.
En total, se le implantaron 3.500 folículos de pelo para cubrir entre un 50% y un 60% el área afectada por la alopecia. Justamente, un año después del procedimiento, los cambios se ven de manera clara.Ir a la siguiente nota
El cambio de "Coke" Hevia
En un reel de Instagram en colaboración con la clínica donde se operó, mostró a sus seguidores e internautas el avance que ha tenido tras un año desde que se hizo el procedimiento.
"Increíble cambio, hasta se quitó unos añitos! Crack", "Quedó muy bien", "Ni el milagro de Estambul se atrevió a tal remontada", "Se te ve feliz", escribieron en la publicación.
Revisa el antes y después de "Coke" Hevia:
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Ya tiene 20 años: Jocelyn Medina celebró el cumpleaños de su hija con fiesta "hippie"
- "Que el tiempo te deje huellas como pétalos": El comentado saludo de Simón Pesutic a Vivianne Dietz en su cumpleaños
- "Ya se me ha hecho un hábito comer bien": Influencer Carlita Inostroza detalla avances de su cirugía en Miami