Ya tiene 20 años: Jocelyn Medina celebró el cumpleaños de su hija con fiesta "hippie"

A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria Jocelyn Medina compartió un saludo de cumpleaños para su hija Isidora, quien ya cumplió 20 años de edad.

Para festejarlo, la temática del cumpleaños fue al estilo "hippie", y en las imágenes que publicó en su Instagram, se les puede ver a ambas con vestimenta y maquillaje ad hoc a la celebración.

"Eres luz, amor y profundidad"

En la publicación, la exYingo escribió unas breves palabras para su hija, deseándole un feliz cumpleaños, además de añadir una serie de imágenes de la celebración.

"Hermosa celebración. Dos décadas de mi hermosa hija, 20 años de maternidad. Eres luz, amor y profundidad. Feliz vuelta al Sol mi preciosa y maravillosa hija", mencionó.

Revisa las imágenes:

