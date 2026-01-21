Fran Undurraga lamenta pérdida de miembro de su núcleo familiar: "Gracias por darme la oportunidad de..."

21 en. 2026 - 15:00 hrs.

Por medio de sus redes sociales, la exchica reality, Francisca Undurraga, compartió con sus seguidores una lamentable noticia.

A través de una publicación de Instagram, la modelo publicó un "carrusel" de fotografías en donde informó la pérdida de su mascota.

"Gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá"

Se trata del triste fallecimiento de su perrita Dominga, quien la acompañó casi 15 años. Fran Undurraga recordó el día en que la conoció y cómo se transformó en un pilar fundamental en su vida.

"Dominga; te puse así porque llegaste a mi un día domingo 13 de abril, hace casi 15 años. Nunca imaginé que una cosita tan pequeñita llenaría tanto de amor mi vida. Me enseñaste lo que es ser madre, y no necesariamente de un hijo parido, si no que de una hijita que me mandó el cielo", escribió.

Además, la exchica reality agradeció haber compartido junto a ella y por permitirle ser mamá: "Eres el amor de mi vida, el motor de mis días, mi compañera fiel en mis buenos y malos momentos. Te amo mi amor, gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá y amarte como una madre ama a sus hijos".

Entre los pésames de sus seguidores, también comentó su amiga Adriana Barrientos, quien hace poco vivió la muerte de su perrita Asia: "Amiga no te puedo creer, mi más sentido pésame, Fran".

