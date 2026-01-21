"Los primeros tres días fueron terribles": Carlita cuenta cómo ha sido su recuperación tras liposucción 360°

21 en. 2026 - 12:15 hrs.

Un sorprendente cambio físico fue el que tuvo recientemente Carla Inostroza, mejor conocida en redes sociales como la Carlita, quien se sometió a una liposucción 360° con transferencia a los glúteos y una liposucción de brazos.

A dos semanas exactas de la cirugía, la creadora de contenido contó en detalle cómo ha vivido su proceso de recuperación y reveló su emoción tras el cambio físico.

"Necesitaba un cambio de hábitos

En conversación con LUN, la también comediante contó que quería pasar unas semanas de descanso en Miami con su pareja, el cantante Matt Hunter, pero aprovechó de operarse allá.

"No quería que nadie me viera así en Chile. Siento que este proceso tenía que vivirlo alejada, únicamente con mi pareja, y aparte ya había investigado esta clínica... y me hicieron descuento a cambio de publicidad en redes sociales", explicó.

Respecto a su motivación para operarse, aseguró que "necesitaba un cambio de hábitos. Siento que pasar por este tipo de cirugía hace que inconscientemente empieces a cambiar tus hábitos porque tienes que mantener todo. Pensé: "Quizás esto es lo que me falta para motivarme', porque me estaba sintiendo pésimo físicamente (...). Esto también es un gesto de amor propio".

Su recuperación

A pesar de que cumplió su sueño de operarse, Carlita aseguró que "los primeros tres días fueron terribles. Ha sido un desafío psicológico. Soy de esas personas muy pacientes, pero es un impacto ver tu cuerpo distinto, moreteado, como un poco dañado. Es algo súper, súper doloroso y no sé si lo volvería a hacer en mi vida".

La influencer, además, contó que tiene que usar durante tres meses un cojín que se coloca entre las piernas y el glúteo, para que su trasero no toque el asiento. "También tengo que comer muchas proteínas", comentó.

En esa línea, Matt Hunter ha sido fundamental en su recuperación: "Ha sido el cocinero, el enfermero, absolutamente todo. Emocionalmente, él ha sido mi pilar y mi contención. Ha sido todo para mí".

Para cerrar, expresó que "ahora, al ver que mi cuerpo ha pasado por tanto dolor, tanto trauma, uno hace de todo para ordenarse. Quiero cambiar todo, hacerme el tiempo de ir al gimnasio porque este trasero no se va a mantener solo".

