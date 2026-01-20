"Volvemos a nuestra casa": Detrás del Muro comienza las grabaciones en Mega

20 en. 2026 - 18:15 hrs.

Comienza el 2026 y trae buenas noticias a través de las pantallas de Mega: Se dio inicio a las grabaciones de los primeros capítulos de Detrás del Muro.

A través de un video, se ve al elenco y al conductor del estelar en sesiones de fotos y en las primeras promociones del programa.

"Nuestra casa es esta"

En el registro, es Kike Morandé quien da el vamos en la principal promoción que será difundida dentro de los próximos días: "Volvemos a nuestra casa".

El conductor de Detrás del Muro hizo énfasis en que "fue muy buena la aventura por otro lado, pero nuestra casa es esta", y así mismo lo definió la comediante Belén Mora, quien dice que "se siente como estar en casa".

Gustavo Becerra, uno de los humoristas del espacio, adelantó que llegarán nuevos integrantes para hacer reír por las pantallas de Mega. Miguelito por su parte, confesó estar un poco nervioso por el inicio del programa.