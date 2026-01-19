BTS anuncia cambio de fechas para presentarse en Chile: Revisa cuándo serán sus conciertos

19 en. 2026 - 16:44 hrs.

El pasado 13 de enero, la boyband de K-Pop surcoreana BTS sorprendió a todos sus fans al anunciar su venida a Chile para el 16 y 17 de octubre de este año, en el marco de su gira mundial.

Sin embargo, tras la actualización de su sitio web oficial, se reveló un cambio en las fechas en las que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribarán en suelo chileno.

El repentino cambio hace pensar a los ARMY's que posiblemente se agende una tercera y cuarta fecha para ver al grupo surcoreano.

¿Qué días se presentará BTS en Chile?

Los días definitivos en los que los fans podrán ver a BTS en el país son el 15 y 16 de octubre, según el sitio web oficial de la boyband.

Las modificaciones de fechas no fueron solo para Chile, sino para la mayoría de Latinoamérica y el mundo. A pesar de que hay solo dos fechas confirmadas de manera oficial, se especula que más días se liberen a medida que hagan "sold out" durante la venta de entradas.

A la fecha, Universal Music Group no se ha pronunciado sobre más información sobre venta de entradas, preventas o el recinto confirmado para el show.