"No quería ver a nadie, tampoco podía hablar": Así vive el duelo Adriana Barrientos tras muerte de su perrita

16 nov. 2025 - 14:30 hrs.

Un difícil momento personal es el que está viviendo Adriana Barrientos, luego de que su perrita, de raza bull dog francés, falleciera tras haber sido sometida a una operación por unos tumores que fueron detectados en su bazo.

"Estoy súper complicada", dijo Barrientos en primera instancia a LUN. "No estaba preparada para que la gordita se fuera ahora. Mi familia me ha apoyado mucho, mi mamá y mi hermano", explicó.

El duelo de Adriana Barrientos por la muerte de su perrita

Sin embargo, lo emocional no ha sido el único pesar de Barrientos por esta situación. Producto de la enfermedad de Asia, su mascota, la mujer desarrolló una parálisis facial periférica, por lo que tuvo que someterse a sesiones de acupuntura.

"El médico que me la realiza para devolverme la movilidadde la cara, me dijo que esta técnica también me sirve para la felicidad. Este viernes fui a mi primera sesión y este sábado a la segunda", apuntó.

El problema se originó el 25 de septiembre a raíz del diagnóstico de la perrita: "Asia fue diagnosticada con intestino permeable y además no se había visto un nódulo dentro del bazo, de unos 2,5 centímetros. Luego me dijeron que el nódulo había crecido un poco. Le inyectaron Neurobionta y ese día se le recogió una patita".

"Me fui con una angustia espantosa. Y estando en el programa al aire, siento que junto aire en mi mejilla izquierda", suma.

"Llamé a un amigo al salir y me dice que corra a urgencias porque podía ser una parálisis o un ACV. Fue una parálisis facial periférica producto del estrés. Inicié una terapia psicológica y psiquiátrica. Si no hubiese estado con antidepresivos, era peor", remarcó.

"De lunes a jueves no me levanté, lloré todo el día. No quería ver a nadie, tampoco podía hablar. Me vino a buscar mi amigo Hugo Guerra y salí por primera vez el jueves", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos