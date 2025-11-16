Dueños del Blog del Decorador realizarán venta de bodega de productos para el hogar: Todo estará a mitad de precio

16 nov. 2025 - 12:30 hrs.

Blog del Decorador es un emprendimiento chileno dedicado al diseño de interiores, creado por Aldo Vega y Rodrigo Jara, quienes han logrado consolidar una gran presencia en el mundo digital, puesto que además de vender sus servicios, también ofrecen, mediante videos, soluciones para distintos espacios del hogar.

Pero, además de lo anterior, la pareja de amigos también ha sacado algunos libros e incluso, lanzaron una tienda en la que comercializaban productos para el hogar, la cual cerraron luego para enfocarse en su faceta de decoradores.

El remate del Blog del Decorador

Este lunes 17 de noviembre, en las dependencias de la tienda del Blog del Decorador, se realizará una venta de bodega en la que se podrán sus productos a mitad de precio.

Así lo informaron los dos mediante un video que publicaron en su cuenta de Instagram, en el que Aldo señala que "tenemos muchas cosas, muebles, sofás, lámparas, textiles, hasta con etiqueta". Por su parte, Rodrigo complementa que "decidimos hacer lo que todo decorador razonable haría", en referencia a la venta de bodega.

La invitación la hicieron para este lunes en la oficina del Blog del Decorador, ubicada en Santa Elvira #453, en pleno corazón del Barrio Matta, al sur de la comuna de Santiago Centro, a partir de las 10 de la mañana.

Cabe precisar que hace algunos días, Aldo y Rodrigo anunciaron que la misma oficina en la que se realizará la venta de bodega está en venta.

