Kramer sorprende con imitaciones de candidatos presidenciales para incentivar el voto: "Para que después no andes reclamando"

16 nov. 2025 - 12:19 hrs.

Stefan Kramer vuelve a sorprender al presentar imitaciones de los ocho candidatos presidenciales, esta vez con el objetivo de motivar a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto en las elecciones de este domingo 16 de noviembre.

El video, publicado en su cuenta de Instagram, comienza con Kramer caracterizado como José Antonio Kast, replicando su pelo canoso y usando lentes de contacto celestes. "El día 16 de noviembre es un día muy importante para la patria (…) Aplica tu deber cívico para que después no andes reclamando", expresa.

Kramer sorprende con imitaciones de candidatos presidenciales para incentivar el voto

Luego aparece como Jeannette Jara, afirmando que "todos nos ayudamos entre todos, y eso es súper lindo", para después dar paso a su interpretación de Marco Enríquez-Ominami: "Esto es muy fácil, usted con un lápiz… No le pida el lápiz a la persona que esté de vocal de mesa".

Más adelante, Kramer se transforma en Evelyn Matthei, luciendo completamente irreconocible mientras asegura: "Yo voy a ser Presidenta, quiera o no quiera la gente". Después encarna a Harold Mayne-Nicholls, quien señala: "Si hoy día amaneció con poco entusiasmo, yo lo entiendo, pero yo creo que es importante salir a la calle con energía, chispeza como decía Gary Medel".

Luego, caracterizado como Franco Parisi, Kramer agrega: "Hazlo pacíficamente, que no te hagan leso", mientras que en su interpretación del candidato Johannes Kaiser, se dirige a la población diciendo: "Exige tu derecho a sufragar".

Finalmente, aparece como Eduardo Artés, lanzando frases como "la única arma de hoy es su lapiz, no vaya con lápiz rojo, aunque sea lindo, no sirve"; "Vaya a votar, ojalá con la mano izquierda"; "Ejerza su labor ciudadana en esta dictadura del capitalismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefan Kramer (@stefankramer)

Todo sobre Famosos chilenos