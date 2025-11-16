Y todo para no despertar a la pequeña Alanna: Pangal Andrade muestra tierno truco de su perrito

16 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Un tierno momento a través de su cuenta de Instagram fue el que compartió el exchico reality Pangal Andrade. En el registro, ampliamente difundido, se ve cómo su mascota procura hacer poco ruido para no despertar a la pequeña Alanna, su hija fruto de su relación con Melina Noto.

Es él mismo que le da la orden a su perro de que ladre despacio para no perturbar el sueño de su guagua.

El tierno video del perrito de Pangal Andrade

Increíblemente, y como si supiera que debe respetar el dormir de la pequeña de la casa, la mascota emite un pequeño ladrido, como si fuera un susurro, recibiendo como premio lo que es, aparentemente, un pedazo de jamón.

Como era de esperar, los seguidores de Andrade no quedaron indiferentes ante la sorprendente actitud del animal. De hecho, fueron cientos de personas que se pronunciaron al respecto.

Entre ellas se encontraba la actriz Antonella Ríos que comentó: "Qué lindo". En la misma línea, otros usuarios hicieron lo propio, destacando la ternura del perro llamado Bagual.

La publicación, a un día de ser compartida, supera los 150 mil 'me gusta'.

