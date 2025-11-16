"Lo quería conocer": El coqueto momento que vivió Gonzalo Ramírez con votante en la Estación Mapocho
- Por Nicolás Escárate
Un coqueto momento fue el que vivió Gonzalo Ramírez durante una entrevista que estaba realizando en la Estación Mapocho, recinto de la Región Metropolitana que es el local de votación que congrega la mayor cantidad de mesas a nivel nacional.
El presentador de Meganoticias Amanece se trasladó hasta allá para conocer las impresiones de las personas que llegaban a emitir su sufragio, el cual, recordemos, es obligatorio para los chilenos, mientras que voluntario para los extranjeros habilitados para votar.
El coqueto momento entre Gonzalo Ramírez y una votante
Gonzalo se acercó a una mujer llamada Blanquita, quien se encontraba saliendo de su mesa de votación, tras haber emitido su sufragio. Un proceso que para ella fue rápido, puesto que le dijo a Ramírez que "no me demoré casi nada".
Debido a su particular acento, Gonzalo le preguntó cuál era su procedencia, a lo que Blanquita le contestó que nació en Brasil, creció en Perú y llegó hace cerca de 18 años a nuestro país. "Usted se ha paseado por Sudamérica", le dijo el periodista.
La mujer, riendo de forma coqueta, le respondió que "sí... Gracias a Dios. Mira tú, lo quería conocer", provocando que Jose Antonio Neme, desde el estudio del "Mucho Gusto", gritara ante este coqueteo. "¡Ándate, señora!", dijo el animador del matinal.
Tras esto, Marianne Schmidt, quien acompañaba a Neme en el matinal, aseguró que a Gonzalo siempre le dicen que es más "buen mozo" en persona.
El momento Ramírez lo selló con un beso en la mejilla, a modo de despedida, enfatizando en que Blanquita es solo una amiga.
