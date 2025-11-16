Voto extranjero: Así le ha ido a Franco Parisi en el mundo según los resultados parciales

16 nov. 2025 - 13:33 hrs.

Conforme pasa la jornada electoral, más países del extranjero tienen sus respectivos conteos, con las zonas de Asia y Oceanía ya entregando los resultados preliminares sobre las preferencias de los chilenos inscritos en el exterior.

Una de las ocho opciones disponibles es la de Franco Parisi, quien volvió a postular a La Moneda de la mano del Partido de la Gente (PDG) y con propuestas ligadas al centro político.

El economista no logró convencer a los connacionales que fueron a las urnas, y su mejor resultado ha sido en Filipinas, donde empató en el cuarto puesto, muy lejos de los primeros lugares, que han sido ocupados por Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

En varios países no superó los tres votos, e incluso en Malasia no consiguió sufragios a su favor.

¿Cómo le ha ido a Franco Parisi en el exterior?

Australia: Quinto lugar con 153 votos

Nueva Zelanda: Quinto lugar con 83 votos

China: Sexto lugar con 3 votos

Japón: Quinto lugar con 13 votos

Corea del Sur: Séptimo lugar con dos votos

Malasia: Quinto lugar sin votos

Filipinas: Cuarto lugar con 1 voto

Emiratos Árabes Unidos: Sexto lugar con un voto.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

