Este es el único país en donde ha ganado Johannes Kaiser y así le ha ido en otras regiones del mundo

16 nov. 2025 - 13:27 hrs.

Ya con varios países con sus mesas cerradas y conteo de votos finalizado, el candidato Johannes Kaiser ha podido celebrar las preferencias de varios chilenos que viven en el extranjero.

De momento, el también diputado ha logrado conquistar el voto en un país. La delantera la tiene Jeannette Jara, quien ha obtenido la victoria en países como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón.

¿En qué países ha ganado Evelyn Matthei?

El candidato del Partido Nacional Libertario se logró imponer en un país del Medio Oriente, mientras que en otros se ha posicionado en principalmente en cuarto lugar.

De momento, Kaiser solo ha liderado en Emiratos Árabes Unidos.

En otros países, como Australia, obtuvo el segundo lugar, y en Japón, el tercero. Sin embargo, en China, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Australia y Nueva Zelanda, consiguió la cuarta posición.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

