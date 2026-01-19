Dani Castro da detalles de su pérdida gestacional: "Mi cuerpo siguió funcionando como si estuviese embarazada durante 3 meses"

19 en. 2026 - 14:44 hrs.

A principios de diciembre, Dani Castro compartió con sus seguidores un complejo estado de salud que estaba atravesando, lo que posteriormente la obligó a abandonar un estelar de televisión.

Días después, tras creer que sería una complicación leve por un dolor estomacal, reveló que su diagnóstico fue una pérdida gestacional.

A casi un mes y medio de lo ocurrido, Castro entregó más detalles sobre su pérdida y transparentó que aún está en un proceso de tratamiento para recuperarse en su totalidad.

"Es otra etapa de este proceso largo"

Por medio de sus redes sociales las últimas horas, la ganadora de MasterChef mencionó que estaba en su "palacio", mostrándose en bata y sentada en una camilla, dando luces de que seguía en recuperación.

Daniela Castro via Instagram Stories.

Durante una ronda de preguntas y respuestas, le consultaron por qué el proceso era tan largo, y fue ahí que entregó más detalles: "Tuve una pérdida y mi cuerpo siguió funcionando como si estuviese embarazada durante 3 meses".

"Luego había que esperar que todo se secara con la progesterona, eso dependía de mi cuerpo. Cuando eso comenzó a pasar vinieron contracciones, el útero estaba haciendo lo suyo. Una vez que todo estuviera seco, el doctor podía entrar a hacer lo suyo. Eso es lo que se hizo ahora. Es otra etapa de este largo proceso", afirmó.

Daniela Castro vía Instagram Stories.

Dani Castro aprovechó de enviar un mensaje a sus seguidores que constantemente la "acosan" por su estado de salud: "Sé que lo hacen desde el cariño, pero les pido respeto con mi proceso. Es lo que les conté, recuerden que cada experiencia es diferente".