El mensaje de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, a una de sus hijas: "¡Buen viaje, mi niña linda!"

Un emotivo mensaje fue el que compartió Carla Pardo, la esposa del exarquero de la selección chilena, Claudio Bravo. A través de sus redes sociales, la mujer tuvo sentidas palabras para una de sus hijas.

Mediante una historia en la mencionada red social, Pardo tuvo que despedir a Maite, quien se va de viaje, aunque no se especificó hacia dónde emprende el rumbo.

"¡Buen viaje, mi niña linda!", dijo la también influencer en primera instancia, en donde se ve ella acompañada de Maite.

"No hay despedida que no me duela, pero también sé que es tu felicidad. Nos vemos pronto", finalizó.

Cabe destacar que la pareja tiene cuatro hijos, y, hasta ahora, Maite solía vivir junto a sus padres en compañía de sus hermanos menores.

Solo Josefa se mantiene en España, donde estudia Gestión y Comunicación en Moda, en la Universidad Camilo José Cela.

El resto de los hijos del clan aún terminan su enseñanza escolar, mientras Pardo mantiene emprendimientos dedicados a la venta de lentes de sol y relacionados con el deporte.

