Jorge Aldoney por Skarleth Labra: "Con mi expareja terminamos porque yo no era lo mejor para ella ni ella lo mejor para mí"

15 nov. 2025 - 17:15 hrs.

Jorge Aldoney tuvo que despejar dudas esta semana por especulaciones respecto a su quiebre con Skarleth Labra, rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad con Cony Capelli, quien fue compañera de ambos en el reality "Gran Hermano".

El chico reality utilizó su cuenta de "X" para señalar que "con mi expareja terminamos porque yo no era lo mejor para ella ni ella lo mejor para mí, no por terceros". Dicho sea de paso, remarcó que en la actualidad tiene una amistad con Capelli y llamó a no seguir con la polémica iniciada por Ignacia Michelson.

Aldoney cierra el capítulo y confirma romance

El ingeniero cerró el capítulo y confirmó a LUN que ahora está en un romance con la cantante chilena-italiana Luna Marinetti: "Nos estamos conociendo. Ella me encanta", manifestó.

Dicho esto, Aldoney indicó que "es muy entretenido trabajar juntos. No puedo decir nada más", a lo que la artista respondió que "tenemos muy buena onda, compartimos muchas cosas y tenemos mucha química".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Aldoney Mazzachiodi (@jorgealdoney)

Sobre el influencer, Marinetti opinó que "uno lo ve en pantalla como este personaje frío y distante, pero se apagan las cámaras y es un dulce, preocupado. Yo me siento súper privilegiada de conocerlo cómo en realidad es, porque es una persona demasiado linda".

Marinetti cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram y no solo canta, sino que también es parte de algunos programas de entrevistas en medios de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUNA ? (@lunamarinetti)

Todo sobre Famosos chilenos