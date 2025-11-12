Jorge Aldoney estalla y responde a rumores de infidelidad que involucran a Cony Capelli

12 nov. 2025 - 15:52 hrs.

El exchico reality Jorge Aldoney salió al paso de un rumor que ha tomado fuerza sobre la supuesta razón del quiebre con su excompañera de encierro, la bailarina Skarleth Labra. Según trascendidos, la ruptura se habría ocasionado por una tercera persona conocida por los dos: Constanza Capelli.

¿Cómo partió el rumor?

El rumor comenzó luego de que Ignacia Michelson, que era bastante cercana a Capelli, mencionara en sus redes sociales que la ex chica reality habría estado con Aldoney, provocando el quiebre con Labra.

Las palabras de Michelson fueron emitidas en su cuenta de Instagram, en la cual manifestó que "se sabe y tuve que decir que él se la joteó cuando en realidad pasó de todo".

En dicha instancia, remarcó: "Y (Capelli) me dijo desleal por decir eso, cuando la desleal siempre fue ella. Se come a todos los niños de sus amigas, ¡por eso no tiene amigas!".

Cony Capelli y Jorge Aldoney / Instagram

¿Qué dijo Jorge Aldoney ante los rumores?

El ingeniero estalló en redes sociales y decidió salir a aclarar la situación, por lo que usó su cuenta de "X" para detallar su propia versión. "Con Cony siempre hemos tenido una linda amistad. Con mi expareja terminamos porque yo no era lo mejor para ella ni ella lo mejor para mí, no por terceros", remarcó.

Para finalizar, pidió: "Déjennos en paz a todos, por favor. Ninguno quiere estos 'cahuines' en su vida. Ninguno".

Por su parte, Labra estaría iniciando una relación con Diego Bazaes, conocido como "Lebryze" en el mundo de la música, quien alcanzó la fama en la segunda edición de "Gran Hermano".

