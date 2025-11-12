Mike Milfort fue víctima de la delincuencia y sus fans lo ayudaron: "Pa qué necesitas cámaras si tienes 2 millones de seguidores"

12 nov. 2025 - 13:42 hrs.

El influencer Mike Milfort reveló un angustiante momento que vivió esta semana: el robo de la camioneta que ocupa tanto él como su esposa para trabajar.

A través de su cuenta de Instagram, la célebre figura compartió una imagen del vehículo robado con la siguiente frase: "Hola chiquillos, cómo están. Se robaron nuestro auto. Es un Nissan Xtrail 2021 blanco".

En el mismo post, destacó que el delito ocurrió en Maipú en horas de la noche del martes y aprovechó de dejar por escrito la placa patente para ver si alguien podía ayudarlo.

El triste mensaje de Mike Milfort

En la misma red social, Milfort aprovechó de demostrar su tristeza por el robo: "Pucha, qué pena. Hicimos lo posible para salir adelante. Incluso, me metí a un reality para lograr ayudar a mi señora con su negocio y vienen ahora y roban el auto. Qué bajón".

Unos minutos más tarde, fiel a su estilo, el influencer publicó un famoso meme de John Travolta mirando para todos lados con el mensaje: "La Chichi buscando el auto en el estacionamiento".

Más allá de la broma, llamó a difundir las imágenes de su camioneta, recalcando que es la herramienta de trabajo de su pareja.

Final feliz para el influencer

Pese a las horas de incertidumbre que vivió el influencer, a través de Instagram confirmó más tarde que la camioneta había sido hallada en Puente Alto.

Tras dar con su paradero, agradeció a sus fans por viralizar el caso y dijo que "pa' qué necesitas cámaras si tienes 2 millones de seguidores. Los amo".

Mike Milfort anunciando el hallazgo de su camioneta / Instagram

