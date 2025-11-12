Vale Roth consigue importante logro y lo celebra con todo en redes sociales: "Me costó poquito"
- Por Diego Alonzo
Valentina Roth demostró esta semana que está en plenitud gracias a la compañía de sus hijas y también de su pareja, el odontólogo Miguel de la Fuente, con quien se especuló que había terminado su relación.
Tanto la bailarina como el profesional aparecieron bastante felices en un video compartido en Instagram, lo que terminó de manera definitiva con los rumores de un quiebre.
El importante logro de Vale Roth
La bailarina subió una "selfie" a su Instagram con su nueva licencia de conducir. En la imagen, se mostró muy contenta, ya que había estado meses luchando con este trámite.
La bailarina subió una "selfie" a su Instagram con su nueva licencia de conducir. En la imagen, se mostró muy contenta, ya que había estado meses luchando con este trámite.
De hecho, en enero de este año demostró haber tenido problemas con la prueba teórica, que corresponde a uno de los exámenes claves que hay que enfrentar para obtener el documento.
Posteriormente, en septiembre pasado, anunció que se había comprado un auto, lo que desató una ola de mensajes positivos por parte de sus seguidores.
"Lo hice. Costó poquito", manifestó Roth en la red social, con cierta ironía, considerando que estuvo bastante tiempo lidiando con el trámite.
