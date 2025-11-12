Benjamín Vicuña se reencuentra con sus hijos tras casi dos meses sin verlos: "No es un lindo momento"

12 nov. 2025 - 10:58 hrs.

No han sido días fáciles para Benjamín Vicuña. El actor chileno estuvo casi dos meses sin poder ver a sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes se encuentran en Turquía junto a su madre, María Eugenia "China" Suárez.

La actriz viajó al país euroasiático junto a los pequeños para acompañar a su actual pareja, Mauro Icardi, en su carrera futbolística. La decisión no habría sido bien recibida por Vicuña, sobre todo después de que Suárez matriculara a los niños en un colegio en Estambul.

Benjamín Vicuña se reencuentra con sus hijos tras casi dos meses sin verlos

Durante este periodo, el intérprete se ha mantenido en contacto con sus hijos a través de videollamadas, aunque la comunicación no ha estado exenta de dificultades. Tras 50 días de distancia, este martes finalmente pudo reencontrarse con los pequeños en Argentina.

En una reciente entrevista con Podemos Hablar, Vicuña se mostró visiblemente afectado y se sinceró al respecto: "No es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos (…) Es muy triste, es algo que cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica".

Benjamín Vicuña y sus hijos/Instagram

Según contó Pepe Ochoa, panelista de "LAM" a Las Últimas Noticias, Magnolia y Amancio se quedarán en el país vecino hasta diciembre, cuando finalice el año escolar. "Mañana (miércoles) se juntan los abogados a decidir cómo seguir de acá en adelante, cómo van a hacer para vivir allá y acá y cómo va a ser el régimen", explicó.

El comunicador también resaltó que si bien Vicuña siempre es muy amable con los medios, "obviamente se le ha visto triste. No le gusta nada estar lejos de los hijos y cruzados de horarios. Él se mudó a Argentina para vivir junto a sus hijos; eso lo dice todo".

