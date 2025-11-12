Carmen Gloria Arroyo llega a Mega: ¿Cuándo comenzará el nuevo programa de "La Jueza"?

12 nov. 2025 - 09:00 hrs.

La tarde de ayer martes se hizo oficial la llegada de la abogada Carmen Gloria Arroyo a Mega. La querida "jueza" de la televisión chilena desarrollará en Megamedia un nuevo proyecto "de utilidad a la comunidad", continuando así con su trayectoria de 18 años en la pantalla chica.

¿Cuándo llega Carmen Gloria Arroyo a Mega?

Además del comunicado emitido por Mega, Carmen Gloria concedió una entrevista a la Revista Sarah, en donde explicó sus razones para cambiar de señal televisiva y cuándo se realizaría el debut de su nuevo programa.

"Tiene que ver con la estabilidad y mi interés por desarrollar un proyecto social importante, darle el espacio que merece el trabajo social y a los 18 años de historia que tiene el programa, que es bastante inédito en la TV chilena", dijo sobre sus razones.

"Somos uno de los programas de más larga data en televisión, y nos merecíamos pensar y soñar en grande", agregó.

Tras esto, comentó que el formato y el nombre de su actual programa le pertenecen a TVN, por lo que con su equipo deberán pensar en "un nuevo proyecto innovador, sin renunciar a nuestra esencia".

"Mi equipo ya está en Mega y estamos trabajando en los primeros esbozos de programa para la temporada 2026. Estamos trabajando para poder salir al aire en marzo", anunció finalmente al aventurarse con una fecha sobre su debut en Megamedia.

