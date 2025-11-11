El tierno video de Pangal con su bebé tras volver del Mundial de Rafting
El pasado 22 de octubre, Pangal Andrade y Melina Noto tuvieron uno de los días más importantes de sus vidas tras el nacimiento de su hija Alanna, quien ya ha aparecido en las redes sociales de ambos en bellos y divertidos registros.
Sin embargo, el deportista no había podido disfrutar demasiado de su pequeña recién nacida debido a que en los últimos días estuvo compitiendo en el Mundial de Rafting disputado en Argentina.
Tras no obtener el resultado que esperaba, Pangal regresó al país y en las últimas horas publicó un lindo video con su bebé.
"Llegar de un viaje y encontrarse con esto"
En su regreso al país, Andrade publicó una historia en Instagram en la que aparece primero mirando de espalda un bello paisaje para luego darse vuelta y mostrar a su hija en brazos frente a la cámara.
El video viene acompañado de una tierna música y de un texto que dice: "Llegar de un viaje y encontrarse con esto", acompañado de dos emoticones de caritas con ojos de corazón.
De momento, Pangal no ha informado de sus nuevas aventuras deportivas, aunque es posible que se quede un tiempo en su casa del Cajón del Maipo junto a su familia para poder disfrutar las primeras semanas de su pequeña.
