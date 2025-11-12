Luto en la música ranchera nacional: Confirman la muerte de histórico integrante de "Los Luceros del Valle"

12 nov. 2025 - 02:46 hrs.

La tarde del martes se confirmó la muerte de Rafael Alcaíno, músico conocido popularmente como "Rafaelito", quien formó parte de la histórica agrupación de rancheras y corridos chilenos "Los Luceros del Valle".

"Con gran tristeza, hoy despedimos a 'Rafaelito', emblemático integrante y voz histórica del reconocido grupo ranchero Los Luceros del Valle", informó en Instagram un grupo de fanáticos de las rancheras que dio a conocer la triste noticia.

"Su partida deja un profundo vacío entre sus compañeros, amigos y el público que lo admiró durante décadas sobre los escenarios", agregaron.

De acuerdo a la agrupación "Rafaelito y sus Luceros", el acordeonista, que era ciego de nacimiento, murió de un fallo cardiorrespiratorio a sus 75 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de fanaticada ranchera (@fanaticada.ranchera)

"Una tristeza en mi corazón"

Tras conocer del fallecimiento de "Rafaelito", el director general y musical del grupo "Zúmbale Primo", Nelson Alexis, compartió una emotiva historia en su cuenta Instagram para despedir a su amigo.

"Ayer estábamos preparando todo para en los próximos días juntarnos a hacer música, pero la vida nos sorprendió. Una tristeza en mi corazón, tu repentina partida, querido 'Rafita', compartimos muchos momentos que guardaré como un tesoro en mi corazón", escribió.

Instagram @nelsonalexisc

Todo sobre Famosos chilenos