Luto en la música ranchera nacional: Confirman la muerte de histórico integrante de "Los Luceros del Valle"
- Por Nicolás Díaz
La tarde del martes se confirmó la muerte de Rafael Alcaíno, músico conocido popularmente como "Rafaelito", quien formó parte de la histórica agrupación de rancheras y corridos chilenos "Los Luceros del Valle".
"Con gran tristeza, hoy despedimos a 'Rafaelito', emblemático integrante y voz histórica del reconocido grupo ranchero Los Luceros del Valle", informó en Instagram un grupo de fanáticos de las rancheras que dio a conocer la triste noticia.
"Su partida deja un profundo vacío entre sus compañeros, amigos y el público que lo admiró durante décadas sobre los escenarios", agregaron.
De acuerdo a la agrupación "Rafaelito y sus Luceros", el acordeonista, que era ciego de nacimiento, murió de un fallo cardiorrespiratorio a sus 75 años.
"Una tristeza en mi corazón"
Tras conocer del fallecimiento de "Rafaelito", el director general y musical del grupo "Zúmbale Primo", Nelson Alexis, compartió una emotiva historia en su cuenta Instagram para despedir a su amigo.
"Ayer estábamos preparando todo para en los próximos días juntarnos a hacer música, pero la vida nos sorprendió. Una tristeza en mi corazón, tu repentina partida, querido 'Rafita', compartimos muchos momentos que guardaré como un tesoro en mi corazón", escribió.
