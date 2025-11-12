El emotivo mensaje de apoyo de Oriana Marzoli a Adriana Barrientos por triste pérdida: "Estoy llorando"

12 nov. 2025 - 11:29 hrs.

Adriana Barrientos vive un difícil momento a raíz de la muerte de su perrita Asia. En medio de este periodo de luto, algunas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo.

Una de ellas fue Oriana Marzoli, cercana a la modelo, quien publicó un video en su cuenta de Instagram -que fue grabado en Chile- con una extensa dedicatoria que conmovió a los cibernautas.

El emotivo mensaje de Oriana Marzoli

En el registro, Oriana se mostró acompañada justamente por la perrita cuando estaba de paso por nuestro país: "Estoy llorando por la partida de Asia, como si fuera Coqui. Aunque no hay nada que calme el dolor tan grande que puedas sentir ahora mismo, quiero que pienses que ella va a estar siempre acompañándote y amándote desde el cielo junto a mi Coquito", expresó.

"Te quiero mucho, amiga, y te deseo toda la fuerza del mundo. Has sido una increíble madre, lo he podido ver y esa gordita ha vivido una vida de reina. Por siempre en nuestros corazones, Asia", destacó.

¿De qué falleció la perrita de Adriana Barrientos?

Barrientos explicó hace unos días que Asia llevaba un tiempo enferma y que le detectaron un tumor en su estómago, que más tarde se reventó: "Mi perrita tiene el estómago lleno de sangre", indicó en ese instante.

Luego, la modelo entregó una actualización del estado de salud de su mascota, afirmando que la operación a la que se sometió había salido bien, pero luego todo se complicó y Asia perdió la vida.

"Gracias a todos por sus mensajes de amor y cariño. Estoy en mil pedazos. Perdón por no poder contestar, pero el dolor en el alma no tiene nombre", manifestó el martes.

