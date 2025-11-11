Un día después de pedir cadena de oración: Adriana Barrientos sufre la muerte de su querida mascota

11 nov. 2025 - 17:20 hrs.

La modelo y panelista de televisión Adriana Barrientos atraviesa un duro momento personal tras confirmar, este martes, la muerte de su querida mascota Asia, una perrita bulldog francés cuya salud se había deteriorado en los últimos días.

En diversas ocasiones, Adriana ha expresado el profundo amor que siente por sus animales y el estrecho vínculo que mantenía con Asia, a quien consideraba parte de su familia. Por ello, en medio de la preocupación, pidió a sus seguidores en redes sociales que le enviaran sus mejores energías y oraciones.

Adriana Barrientos sufre la muerte de su querida mascota

A través de sus historias de Instagram, la "Leona" relató el lunes el complejo diagnóstico que enfrentaba su compañera peluda, al mismo tiempo que ella misma se encontraba delicada de salud debido a un fuerte resfrío, lo que la llevó a acudir a una clínica capitalina.

"Mi perrita hace un tiempo se enfermó y a mí me dio una parálisis facial periférica. Esa vez, a Asia le detectaron un tumor dentro del bazo, en el estómago, y en este minuto el tumor se reventó y mi perrita tiene el estómago lleno de sangre", señaló entre lágrimas.

Ante la gravedad del cuadro, el equipo veterinario decidió someter a Asia a una cirugía de alto riesgo, intentando por todos los medios salvarle la vida. Si bien la operación fue exitosa, al día siguiente la propia Adriana informó la muerte de su amada mascota.

Mediante la cuenta @asia_bulldogfrances, la comunicadora compartió una fotografía de sus últimos momentos junto a Asia, tomándola de su patita antes de despedirse. "Adiós, hijita", escribió, junto al emoji de corazón roto.

Adriana recibió numerosos mensajes de cariño y apoyo tras la pérdida de su mascota, entre ellos el de la exchica reality Oriana Marzoli, quien le dedicó unas sentidas palabras: "Estoy llorando por la partida de Asia y aunque no hay nada que calme el dolor tan grande que puedes sentir ahora mismo, quiero que pienses que ella va a estar siempre acompañándote".

La despedida de Adriana Barrientos/Instagram

Todo sobre Famosos chilenos