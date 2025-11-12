Yuhui responde a funa en su contra tras comer tortuga: "Ahora solo puedo comer carne"

12 nov. 2025 - 15:04 hrs.

El conocido influencer Yuhui respondió en sus redes sociales luego de ser víctima de una "funa" por haber comido tortuga, una preparación tradicional de su natal China, donde se encuentra de paso.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Yuhui mostró cómo su mamá realizó la preparación, desde que compraron el espécimen vivo y lo mataron, hasta que estuvo cocinado en el plato. La situación generó el rechazo de un grupo de cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuhui (@_yuuhui_)

Los descargos de Yuhui

Tras las críticas recibidas, Yuhui publicó un registro en el que aparece mirando hacia la cámara con el siguiente mensaje: "Cuando la gente me funa por comer una tortuga. Ahora solo puedo comer carne". En la foto figura en una mesa repleta de platillos de carne.

Dicho esto, señaló: "Ustedes ya saben que me han dejado muchos comentarios negativos. Esos yo entiendo, no pasa nada, pero algunos muy feos. Aprovechan de decirme cosas feas".

El influencer no se rindió ante los malos comentarios y no descartó la posibilidad de mostrar nuevas comidas especiales para sus seguidores, que están atentos a sus redes sociales.

De hecho, sus mismos followers salieron a defenderlo con mensajes como "es tu país, tu cultura, disfruta tu familia", "la gente es doble moral" y "somos diferentes culturas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuhui (@_yuuhui_)

Todo sobre Famosos chilenos