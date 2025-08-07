Coke Hevia muestra impactante resultado de tratamiento estético: "Así es como quería verme"

07 ag. 2025 - 18:05 hrs.

Jorge "Coke" Hevia se sumó a uno de los tratamientos estéticos más populares entre los famosos del espectáculo nacional. Tras años lidiando con la caída del cabello, el periodista y rostro televisivo tomó la decisión de someterse a un implante capilar.

A seis meses del procedimiento, Hevia compartió públicamente sobre su experiencia y los resultados. En un comunicado, manifestó que "el cambio ha sido increíble, porque claramente antes no me sentía cómodo conmigo mismo. Ver resultados tan rápido ha sido muy gratificante, porque así es como quería verme".

Coke Hevia muestra impactante resultado de tratamiento estético

Además, destacó que la intervención no resulta dolorosa y que "solo se siente una leve molestia durante los dos primeros días". En cuanto a los cuidados postoperatorios, aseguró que no son complicados: "Solo hay que usar champú neutro, evitar el sol directo y pausar un poco la actividad física".

El Dr. Francisco Castellón, médico director de la Unidad de Restauración Capilar de Clínica Témpora, explicó los detalles clínicos del caso: "Con Coke primero hicimos la evaluación, que consta de la tricoscopía y el examen físico, y determinamos que tiene una alopecia androgenética bien avanzada, más de lo que esperaríamos para alguien de su edad".

En total, se le implantaron 3.500 folículos mediante la técnica FUSS, con la cual se logró cubrir entre un 50% y 60% del área afectada por la alopecia. Los resultados definitivos podrán apreciarse en aproximadamente un año.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador dejó ver cómo lucía antes y cómo se ve ahora. "En toda la parte de arriba yo no tenía ni un pelo, nada. Era ese peinado ridículo que me hacía, porque bueno, no me gustaba ser pelado", comentó, mientras enseñaba su nueva cabellera.

Jorge Hevia tras su implante capilar/Cedidas

