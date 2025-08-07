La dolorosa pérdida de ser querido que afecta a Carolina "La Rancherita" Molina: "Fuiste como un hijito para mí"

07 ag. 2025 - 14:39 hrs.

A Carolina Molina, conocida artísticamente como "La Rancherita", le llueve sobre mojado. Hace solo unos días, la cantante vivió un gran susto tras un intento de asalto en un terminal de buses, y ahora enfrenta la dolorosa pérdida de un ser querido muy importante para ella.

A través de su cuenta de Instagram, Molina compartió una emotiva publicación en la que dio a conocer la triste noticia: el fallecimiento de una de sus mascotas, a quien consideraba "como un hijo". Se trataba de un perrito que rescató de la calle y al que le entregó una mejor vida.

La dolorsa pérdida de ser querido que afecta a Carolina "La Rancherita" Molina

"Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en la otra vida para que me vuelvas a acompañar en tantas aventuras, fuiste un amigo fiel, mi hermoso Pom Pom", escribió en la descripción del carrusel de fotografías, en las que aparece el perrito.

En la misma línea, La Rancherita se despidió del can con sentidas palabras: "Te encontré en la calle con un mes de vida junto a tu hermanita Muñeca, alegraste nuestros días y fuiste un hijito para mí. Siempre te recordaré mi black Pom Pom".

En la sección de comentarios, sus seguidores empatizaron con ella y varios le escribieron mensajes de apoyo. "Son nuestros angelitos", "Es tan triste cuando se va un integrante de la familia, "Mucha fuerza en este momento tan doloroso como es perder a tu hijo perruno", son algunos de los que se leen.

Según dejó ver en las imágenes, Carolina tiene dos mascotas más, un gatito y otra perrita llamada Muñeca, a quienes trata con gran cariño.

