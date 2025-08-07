Una de las favoritas a Miss Universo Chile podría representar a Italia en el certamen de belleza: "Tuve unas llamadas"
- Por Nicolás Escárate
Scarlette Hermosilla era una de las grandes favoritas para quedarse con la corona de Miss Universo Chile. Lamentablemente, para ella y sus seguidores, no logró el primer lugar, puesto que los jurados determinaron que Inna Moll fuera nuestra representante 2025.
Pese a este traspié, Scarlette podría de todas formas estar en la ceremonia del Miss Universo a nivel global. Esto porque la joven, quien representaba a la comuna de Lo Barnechea, quien quedó entre las cinco finalistas, estaría dispuesta a competir por otro país.
El ofrecimiento a Scarlette Hermosilla
Y es que Hermosilla tiene doble nacionalidad. Además de ser chilena, también es italiana, y ha recibido ofrecimientos para que compita por el Miss Universo Italia.Ir a la siguiente nota
"Hay mucha gente que me ha ofrecido muchas cosas, incluido el Miss Universo Italia porque yo tengo doble ciudadanía, pero es extraño para mí", explicó la modelo de 32 años, que justamente cursa estudios de postgrado en Milán, Italia.
"Yo sé que lo puedo hacer, pero sería extraño para mí no representar a mi país. No sé, tengo que pensarlo, tengo que ver. Siento que es lindo igual lo que me están pidiendo de allá", reconoció.
De todas formas, pese a sus resquemores ante la situación, no es algo que esté cerrado. "Ya tuve unas llamadas telefónicas con los del Miss Universo, con los directores, pero tengo que procesar todo lo que ha pasado porque recién fue el viernes, no ha pasado ni una semana (de la final)", sumó.
@missuniversochile
Miss Italia se a comunicado con @scarlette.hermosilla , directores de Miss Italia se han comunicado con ella para representar a Italia en miss universo 2025. #Chile #misschile #missuniverse #venezuela #missvenezuela♬ original sound - JUSTINE - 🎶𝙴𝙹𝙰𝚈_𝙼𝚄𝚂𝙸𝙲🎶
Quien ya le dio su apoyo de forma pública fue Pamela Díaz, quien en un comentario de TikTok le escribió, "ya no lo hiciste primero por tu patria y no fue... así que vamos por Italia".
Leer más de
Notas relacionadas
- "Cuando mis barbies se quedan solas": Emilia Dides hizo que la actual Miss Universo cantara su clásico "Chileeee"
- "No se necesita una corona para ser reina": La emotiva despedida de Emilia Dides como Miss Chile
- Terminó el reinado de Emilia Dides: Inna Moll fue coronada como la nueva Miss Universo Chile 2025