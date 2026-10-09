Anuncian vacunación contra la hepatitis en Las Condes: ¿Por qué se administra tras el aluvión?

09 oct. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó el inicio del proceso de vacunación contra la hepatitis en la comuna de Las Condes. La medida de salud está desplegada en la zona y está bajo la gestión directa de la Seremi de Salud RM.

"Se comenzó ya la vacunación contra la hepatitis, es algo que está gestionando la seremi de Salud", afirmó.

¿Por qué se realiza este operativo sanitario?

El objetivo principal de esta inmunización es resguardar a la población frente a posibles brotes infecciosos provocados por las condiciones sanitarias complejas en el sector ante el aluvión que hubo en la tarde del jueves.

La vacunación busca prevenir contagios de hepatitis causados por:

Consumo de agua o alimentos contaminados : Tras eventos de emergencia o acumulación de barro y escombros, las redes de agua y los alimentos pueden verse expuestos a agentes patógenos.

: Tras eventos de emergencia o acumulación de barro y escombros, las redes de agua y los alimentos pueden verse expuestos a agentes patógenos. Contacto directo con material insalubre: Las cuadrillas de trabajo, vecinos y voluntarios que realizan labores de limpieza o remoción de barro están expuestos al contacto con aguas servidas, lodo y residuos potencialmente infecciosos.

Coordinación y mitigación de riesgos

La autoridad metropolitana detalló que los equipos sanitarios se desplegaron en los puntos más críticos de Las Condes.

Además de acelerar las labores de despeje y normalización del sector, se busca contener cualquier eventual riesgo epidemiológico.

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