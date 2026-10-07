Préstamo de Fonasa para intervenciones médicas: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

07 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando una persona necesita financiar una atención de salud de alto costo, existen alternativas para enfrentar el pago de la cuenta. Entre ellas está el Préstamo de Salud de Fonasa, destinado a asegurados que cumplan con una serie de requisitos.

A diferencia de un bono o un aporte en efectivo, este beneficio no entrega dinero directamente al paciente: una vez aprobado, Fonasa paga la cuenta al prestador de salud y posteriormente genera las cuotas que deberá pagar el beneficiario.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Pueden acceder los afiliados o cotizantes de Fonasa que pertenezcan a los tramos B, C o D, siempre que cumplan con los demás requisitos:

Estar al día en el pago de las cotizaciones .

en el pago de las . No mantener morosidad en otros préstamos médicos , tanto del solicitante como de sus codeudores.

mantener en otros , tanto del solicitante como de sus codeudores. Presentar los codeudores que correspondan según la situación previsional del solicitante.

El préstamo puede financiar una parte o la totalidad de la cuenta asociada al programa de atención de salud. Es decir, no corresponde solamente a una cirugía: el programa identifica la prestación o procedimiento que será realizado.

¿Quiénes pueden solicitar el préstamo de Fonasa?

En el caso de los trabajadores dependientes o por turnos, días o jornadas, se solicita un formulario, última liquidación de sueldo y dos codeudores. Además, deben contar con al menos seis meses de cotizaciones de salud, continuas o discontinuas, dentro de los últimos 12 meses.

Los trabajadores independientes, en tanto, deben presentar su formulario, última planilla de cotizaciones pagada y dos codeudores, además de acreditar 12 meses de cotizaciones ininterrumpidas en salud.

En el caso de los pensionados, se requiere el formulario, última colilla de pago de la pensión y un codeudor. También existen condiciones especiales para personas que están tramitando una pensión (1 codeudor) o que reciben el Seguro de Cesantía (2 codeudores).

Los codeudores deben ser trabajadores dependientes, tener ingresos iguales o superiores a los del solicitante y no presentar morosidad en préstamos médicos. En determinados casos, Fonasa puede autorizar codeudores con ingresos de hasta un 25% inferiores a los del beneficiario.

¿Quiénes quedan fuera del préstamo?

No pueden acceder las personas que pertenezcan al tramo A de Fonasa, es decir, quienes están clasificadas como carentes de recursos.

Tampoco pueden solicitarlo quienes tengan un sistema de previsión de salud distinto de Fonasa, como Isapre, Capredena o Dipreca, ni quienes se encuentren bloqueados en Fonasa por alguna causal que impida el otorgamiento.

¿Cómo se solicita el préstamo y cómo se paga?

El trámite se realiza presencialmente en las sucursales de Fonasa que cuentan con venta de bonos y no tiene costo para el solicitante. Para comenzar el proceso, se debe presentar el Formulario de Solicitud de Préstamo Médico junto con el programa de atención de salud valorizado y los demás antecedentes requeridos.

Una vez aprobado, Fonasa paga directamente la cuenta médica al prestador y el beneficiario comienza a pagar el préstamo en cuotas mensuales. La primera cuota se paga a los 30 días y no puede superar el 10% de los ingresos del beneficiario y, en el caso de una atención por Ley de Urgencia, el límite es de 5%.

En trabajadores dependientes, el pago se realiza mediante descuento en la remuneración; en pensionados, a través de su pensión; y los trabajadores independientes deben efectuar el pago directamente.

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