¿Volverá a llover este viernes en Santiago? Meteoróloga de Megatiempo advierte por chubascos y posibles "tormentas eléctricas"

09 oct. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las intensas precipitaciones y el aluvión registrado durante la jornada de este jueves en el sector oriente de la capital, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, entregó en Meganoticias el pronóstico del tiempo para este viernes en la Región Metropolitana, advirtiendo que la inestabilidad atmosférica se mantendrá.

Si bien las precipitaciones tenderán a disminuir en las primeras horas de la mañana de este viernes, la especialista enfatizó que el fenómeno aún no concluye completamente.

Pausa matinal y disminución gradual de las lluvias

De entrada, la meteoróloga explicó que durante la madrugada y primeras horas de la mañana se registrará un descenso progresivo en la precipitación. "Hacia las primeras horas del día viernes deberíamos presenciar esta disminución absoluta y tener chubascos aislados principalmente en el sector oriente de la capital, también en el centro de Santiago", detalló Cortés.

Sin embargo, aclaró que la existencia de nubosidad no detectable con precisión por los modelos meteorológicos estándar mantiene la probabilidad de precipitaciones locales. "Existe la posibilidad de que se sigan registrando nubes que dejen precipitaciones importantes que de repente no se ven dentro de esta generalidad del pronóstico", puntualizó.

Reactivación por la tarde: Chubascos intensos y tormentas eléctricas

La principal preocupación para la jornada radica en lo que ocurrirá hacia la tarde de este viernes, cuando el sistema frontal vuelva a activarse sobre la cuenca de Santiago y la precordillera.

"Esta inestabilidad del sistema frontal que ya pasó debería volver a activarse durante la tarde de este día viernes para poder dejar nuevamente precipitaciones que podrían incluso volver a dejar chubascos intensos", advirtió Catalina Cortés.

La meteoróloga agregó que esta reactivación afectará principalmente a los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región: "Deberíamos ver nuevamente una activación de la precipitación en sectores cordilleranos y justamente en algunos sectores la posibilidad de tormentas eléctricas", concluyó.