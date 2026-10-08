Emergencia en sector oriente: ¿Por qué se produjo el aluvión en Las Condes?

08 oct. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un aluvión se produjo durante la tarde de este jueves a un amplio sector de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, donde un potente torrente de agua ha arrastrado vehículos, incluido un bus del sistema RED con pasajeros, además de ingresar a viviendas y otros inmuebles.

La emergencia se concentra principalmente en sectores de San Carlos de Apoquindo y también ha obligado a disponer la evacuación de colegios e inmuebles.

¿Por qué ocurrió el aluvión?

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados durante la emergencia, la situación se produjo por la activación de quebradas y el posterior desborde de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa.

Carabineros informó que el rebalse provocó que el caudal avanzara con fuerza por calle General Blanche hacia el poniente, arrastrando vehículos y afectando distintos inmuebles del sector.

El director regional de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que se registra un aluvión en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones. El fenómeno afecta principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

De acuerdo con la autoridad, la emergencia se produce por la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

“Debido a las intensas precipitaciones, se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur”, informó Muñoz.

La emergencia también generó la intervención del Gobierno. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que tomó contacto con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para coordinar la respuesta junto a Senapred.

“Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martin, y el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, para hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”, señaló.

Además, agregó que “a través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”.

Senapred llama a seguir instrucciones y evacuar si es necesario

El director regional de Senapred hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades ante la evolución de la emergencia.

“Recuerden hacer caso a la autoridad. Si hay alguna información a través de las autoridades de hacer evacuación, hacer caso”, enfatizó Muñoz.

La emergencia se encuentra en desarrollo, mientras los organismos correspondientes coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

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