Aluvión en Las Condes: Barro ingresó hasta urgencia de una clínica

08 oct. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

El barro ingresó hasta el área de urgencias de una clínica privada ubicada en San Carlos de Apoquindo, en medio del aluvión registrado en la comuna de Las Condes. Imágenes registradas en el lugar muestran cómo la corriente alcanzó el interior del recinto y cubrió parte de las instalaciones.

De acuerdo con los antecedentes entregados desde el lugar, trabajadores y personas que se encontraban en la clínica habrían tenido que evacuar ante el avance del agua y el barro. Los registros muestran la magnitud de lo ocurrido al interior de las dependencias donde se atiende a pacientes.

La situación se habría producido de manera repentina, en medio de la emergencia que afecta al sector, mientras continúan llegando registros de otros inmuebles y vehículos alcanzados por la corriente de agua.

¿Qué dijo Senapred?

El director regional de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que se registró un aluvión en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones. El fenómeno afectó principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

De acuerdo con la autoridad, la emergencia se produjo por la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

“Debido a las intensas precipitaciones, se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur”, informó Muñoz.

Gobierno coordina despliegue junto a Senapred

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que tomó contacto con las autoridades locales para coordinar la primera respuesta ante la situación.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que ya se activaron las coordinaciones con los organismos correspondientes luego del desborde de la Quebrada Honda, registrado durante esta jornada en la comuna de Las Condes.

“Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes Catalina San Martín y el delegado Presidencial Germán Codina para hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”, señaló Pavez.

Senapred llama a seguir instrucciones y evacuar si es necesario

El director regional de Senapred hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades ante la evolución de la emergencia.

“Recuerden hacer caso a la autoridad. Si hay alguna información a través de las autoridades de hacer evacuación, hacer caso”, enfatizó Muñoz.

La emergencia se encuentra en desarrollo, mientras los organismos correspondientes coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

https://t.co/sNIfSU1kcF — SENAPRED Región Metropolitana (@SenapredRM) October 8, 2026

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