Morocho ya tiene hogar: El perro rescatado del Mapocho fue adoptado y tendrá nuevo rol en Santiago

08 oct. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Morocho, el perro que conmovió a cientos de personas luego de quedar atrapado durante horas en el río Mapocho, finalmente encontró un lugar donde quedarse. La Municipalidad de Santiago confirmó que adoptó al animal y que ahora formará parte de la Dirección de Seguridad.

El can había sido rescatado tras un operativo que requirió el despliegue de funcionarios especializados, luego de que quedara en una zona de difícil acceso en medio del río. Su historia rápidamente se hizo conocida y generó numerosas muestras de apoyo, además del interés de personas que querían adoptarlo.

Ahora, ese capítulo quedó atrás. Desde el municipio anunciaron que Morocho tendrá un espacio permanente y seguro, además de convertirse en una particular figura vinculada a la institución.

Del río Mapocho a su nuevo hogar

El rescate de Morocho ocurrió luego de que el perro quedara atrapado en el cauce del río Mapocho, situación que obligó a realizar un operativo para poder sacarlo con vida.

En el procedimiento participaron funcionarios del GOPE de Carabineros, quienes lograron acceder hasta el lugar donde se encontraba el animal y concretar su rescate.

El caso generó una amplia repercusión y la historia de Morocho incluso trascendió las fronteras. Desde la Municipalidad de Santiago señalaron que recibieron consultas provenientes de distintos lugares luego de que el rescate apareciera en medios internacionales.

Tras ser puesto a salvo, varias personas manifestaron su intención de darle un hogar. Sin embargo, finalmente el destino del perro sería otro.

Municipalidad de Santiago decidió adoptarlo

La Municipalidad de Santiago confirmó que Morocho se quedará bajo su cuidado y se incorporará a la Dirección de Seguridad.

La decisión se produjo luego de que funcionarios del área manifestaran su intención de mantener al perro en el municipio, especialmente después de la muerte de la mascota que anteriormente cumplía un rol dentro de esta dirección.

Así, Morocho pasó de ser el perro rescatado desde el Mapocho a convertirse en parte de la familia municipal: “Le damos la bienvenida a la familia de la Municipalidad de Santiago a Morocho, nuestro embajador de mascotas. Estamos felices de poder darle un espacio seguro y lleno de amor”, señalaron desde el municipio.

Morocho tendrá un nuevo rol en Seguridad

Con su adopción, el perro tendrá presencia en dependencias de la Dirección de Seguridad y cumplirá un particular rol dentro del municipio. La llegada de Morocho también ocurre luego de la repercusión que tuvo su rescate, que puso nuevamente en el centro de la atención la importancia de los operativos destinados a proteger a animales en situaciones de emergencia.

Desde la Municipalidad de Santiago, además, destacaron que actualmente existen otros perros que sí están disponibles para encontrar una familia que los adopte.

De esta manera, Morocho inicia una nueva etapa lejos del peligro que enfrentó en el río Mapocho y con un nuevo hogar que, según anunció el municipio, estará acompañado de un espacio seguro y lleno de cuidados.