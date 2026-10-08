Aduanas pone en operación dos nuevos camiones escáner para reforzar fiscalización en Valparaíso y Arica

08 oct. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas puso en operación dos nuevos camiones escáner, destinados a los puertos de Valparaíso y Arica, con el objetivo de fortalecer el control y la fiscalización de las mercancías que moviliza el comercio exterior en Chile.

La incorporación de estos equipos forma parte del Plan de Renovación de Tecnologías No Invasivas (TNI) de Aduanas, financiado con presupuesto regular. La iniciativa contempla la compra de más de 10 nuevos camiones escáner de aquí a 2031, para reforzar la seguridad en las fronteras marítimas y terrestres bajo jurisdicción del servicio.

Tecnología móvil para reforzar los controles

“Esta es una inversión importante. Hoy día, el país cuenta con 10 camiones escáner y estamos incorporando dos nuevos: uno en el puerto de Valparaíso y el otro en la zona de Arica”, destacó el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, quien agregó que la medida busca fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado.

Según explicó la autoridad, los nuevos vehículos permitirán realizar una fiscalización móvil de las cargas. “Este camión básicamente escanea la carga y, por lo mismo, de una manera no invasiva, permite revisar su contenido”, señaló Vallebona. Posteriormente, los sistemas informáticos de inteligencia artificial permiten determinar la necesidad de una segunda fiscalización física.

La directora nacional de Aduanas (s), María Jazmín Rodríguez, explicó que las operaciones de comercio exterior son analizadas mediante información anticipada de las cargas y herramientas de inteligencia y análisis de riesgo, que permiten determinar qué envíos requieren controles adicionales.

Más equipos para la fiscalización

Con la puesta en marcha de estos dos vehículos, Aduanas suma 12 camiones escáner operativos, además de un portal escáner en Valparaíso, alcanzando un total de 13 equipos de tecnologías no invasivas mayores.

El servicio también cuenta con 56 equipos de tecnologías menores, nueve escáneres de maletas, dos escáneres para carga sobredimensionada y 19 binomios caninos multipropósito distribuidos en el país.

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