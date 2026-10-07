Confirman nueva edición de desfile navideño para noviembre en Santiago: Conoce qué sorpresas tendrá
¿Qué pasó?
El próximo domingo 29 de noviembre, desde las 11:00 horas, se realizará una nueva edición de Paris Parade, el gran desfile navideño que recorrerá la Alameda de Santiago con una jornada gratuita y abierta a todo público.
En su 15° edición, el evento se desarrollará bajo el lema “Imagina un mundo mejor” y tendrá un recorrido desde Avenida Salvador hasta La Moneda.
La jornada contará con 13 globos gigantes y más de 700 artistas en escena, en una actividad pensada especialmente para familias, niños y personas de todas las edades.Ir a la siguiente nota
Disney nuevamente será parte del desfile
Disney volverá a ser invitado especial, con 11 globos inspirados en personajes de los universos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.
Entre las principales novedades estará el debut de los globos de Winnie the Pooh, a 100 años de la publicación de sus primeras historias, además de Mike Wazowski, de Monsters, Inc.
A ellos se sumará una nueva figura inspirada en Stitch y Trapos y, por primera vez, un carro que traerá una gran sorpresa para el público durante el recorrido por la Alameda.
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