Rusia descarta riesgo epidémico por peste en Siberia: OMS pide transparencia y Mongolia refuerza vigilancia

07 oct. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Rusia afirmó este miércoles que no existe "ningún riesgo epidémico" en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste, pero Mongolia ha ordenado extremar "la vigilancia" y varios países piden más transparencia.

El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.

Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países de la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia.

"No se ha detectado ningún problema"

"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", afirmó este miércoles la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor.

"No existe ningún riesgo epidémico para la población de Irkutsk y de la región de Irkutsk", señaló. Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio "se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba".

Dos comisiones de expertos en seguridad biológica concluyeron que "no se ha constatado ninguna situación de emergencia relacionada con la manipulación de microorganismos patógenos", añadió.

Pero, en rueda de prensa, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que la organización aún no tiene "una visión completa" y no puede "realizar una evaluación completa de riesgos".

Anteriormente ya había solicitado aclarar "la información en los medios sobre un segundo empleado con neumonía de origen indeterminado". El martes, la OMS estimó que el riesgo era "bajo" para Rusia y "muy bajo" para Europa.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

El ministerio de Salud de Mongolia anunció este miércoles haber ordenado medidas de "vigilancia sanitaria" en su frontera con Rusia "con el fin de prevenir posibles riesgos".

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