Rusia desmiente sospechas de un segundo caso de peste en Siberia

07 oct. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Rusia rechazó el miércoles las informaciones sobre sospechas de un segundo caso de peste en Siberia, insistiendo en que la mayoría de las noticias sobre la situación eran "información falsa".

"Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a los periodistas.

EEUU reclama a Rusia más información por sospecha de peste

Estados Unidos reclamó oficialmente "más información" a Rusia tras la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

Las autoridades rusas niegan haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk tras el deceso, del que informaron varios medios rusos el pasado viernes.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamaron transparencia a Moscú y el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo que hablará "muy pronto" con su homólogo Vladimir Putin al respecto.

"Hemos pedido oficialmente más información al gobierno ruso", declaró el martes por la noche un portavoz de la diplomacia estadounidense.

El Departamento de Estado se mantiene "en contacto oficial" con otros países para "intercambiar información", agregó.

Una fuente cercana al caso confirmó que la petición estadounidense se mandó por los canales diplomáticos oficiales. Interrogado al respecto el martes, Trump dijo que tenía "una llamada programada" con el presidente ruso y que esta ocurriría "muy pronto".

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció por esa enfermedad.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS. Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

La principal agencia de salud pública estadounidense (CDC) dijo el martes que seguía "de cerca la evolución de la situación", aunque precisó que "nada indica que exista una amenaza más amplia para Estados Unidos".

En una línea similar, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, afirmó el martes desde Ginebra que "el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea".

Aun así, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que el intercambio de información "es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos".

Todo sobre Rusia