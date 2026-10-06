Alerta en Siberia: Imponen cuarentenas en hospitales tras sospechas de brote de peste neumónica y muerte de investigadora

06 oct. 2026 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

La región siberiana de Irkutsk se encuentra bajo un estricto monitoreo sanitario luego de que se activaran cuarentenas y restricciones de acceso en diversos centros de salud de la zona, incluyendo recintos pediátricos. Las medidas preventivas se desencadenaron tras la muerte de una científica y la posterior sospecha de un posible brote de peste neumónica.

El caso que encendió las alarmas involucra a Daria Ch., una técnica de laboratorio de 28 años perteneciente al Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, quien falleció la semana pasada en la localidad de Shélejov.

Tras su deceso, surgieron dos hipótesis contrapuestas sobre el origen de su condición: la posible rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos dentro de su lugar de trabajo o un eventual contagio adquirido durante un viaje reciente a Tailandia.

La postura oficial del Kremlin: Neumonía no determinada

Pese a los cierres preventivos de pabellones e incomunicación de pacientes reportados por medios independientes rusos como Liudi Baikala y Meduza, la versión gubernamental ha descartado categóricamente la presencia de la bacteria de la peste.

El gobernador regional de Irkutsk, Ígor Kobzev, confirmó la realización de reuniones de emergencia sanitarias, pero enfatizó que los análisis aplicados a las personas del entorno de la víctima han resultado totalmente negativos y sin síntomas.

Por su parte, el servicio de salud Rospotrebnadzor clasificó el diagnóstico oficial como una "neumonía de etiología no establecida", asegurando que no existen registros de incidentes biológicos o fugas dentro del laboratorio donde se desempeñaba la profesional. Desde el Kremlin, el vocero Dmitri Peskov llamó a evitar la difusión de rumores y atender únicamente los reportes oficiales del organismo regulador.

Monitoreo internacional en EEUU y Europa

Pese al llamado a la tranquilidad del gobierno ruso, la situación escaló al ámbito geopolítico y sanitario global.

En Estados Unidos, la administración de la Casa Blanca confirmó a través de fuentes diplomáticas que analiza el escenario y evalúa posibles acciones ante los reportes de Eurasia.

En tanto, la Comisión Europea (CE) anunció un seguimiento directo en coordinación con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Aunque la peste es una patología bacteriana tratable con antibióticos y erradicada en Europa desde hace más de medio siglo, las autoridades del bloque subrayaron la importancia de contar con transparencia epidemiológica internacional para activar los protocolos de contingencia pospandemia.