Atención santiaguinos: Anuncian nuevo bypass de conexión desde el 23 de septiembre hacia Valparaíso

17 sept. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Como parte de los avances en la construcción de la futura autopista Conexión Vial Ruta 78 - Ruta 68, la sociedad concesionaria Costanera Norte informó una importante modificación en el tránsito que afectará a miles de automovilistas que circulan desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso.

Los detalles del anuncio

A contar del miércoles 23 de septiembre, comenzará a operar un nuevo bypass de conexión entre las vías de Costanera Norte y la Ruta 68 con dirección al poniente (hacia la costa).

Esta desviación temporal estará ubicada 450 metros al norte de la conexión habitual, desplazando el punto de enlace.

Costanera Norte

El llamado de la concesionaria

Desde la concesionaria hicieron un llamado a la precaución, recomendando a los conductores desplazarse a velocidad reducida, planificar sus tiempos de viaje con anticipación y permanecer atentos a la señalización vial instalada en el sector para evitar maniobras abruptas o confusiones en el trayecto.

Las obras en curso buscan mejorar sustancialmente la conectividad estratégica entre dos de los corredores viales más transitados del país, optimizando el flujo de vehículos particulares y de carga en la zona poniente de Santiago.

Se sugiere a los usuarios mantenerse informados a través de las redes sociales y canales oficiales de Costanera Norte para conocer posibles actualizaciones en el tránsito.

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