Atención santiaguinos: Anuncian nuevo bypass de conexión desde el 23 de septiembre hacia Valparaíso
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Como parte de los avances en la construcción de la futura autopista Conexión Vial Ruta 78 - Ruta 68, la sociedad concesionaria Costanera Norte informó una importante modificación en el tránsito que afectará a miles de automovilistas que circulan desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso.
Los detalles del anuncio
A contar del miércoles 23 de septiembre, comenzará a operar un nuevo bypass de conexión entre las vías de Costanera Norte y la Ruta 68 con dirección al poniente (hacia la costa).
Esta desviación temporal estará ubicada 450 metros al norte de la conexión habitual, desplazando el punto de enlace.Ir a la siguiente nota
El llamado de la concesionaria
Desde la concesionaria hicieron un llamado a la precaución, recomendando a los conductores desplazarse a velocidad reducida, planificar sus tiempos de viaje con anticipación y permanecer atentos a la señalización vial instalada en el sector para evitar maniobras abruptas o confusiones en el trayecto.
Las obras en curso buscan mejorar sustancialmente la conectividad estratégica entre dos de los corredores viales más transitados del país, optimizando el flujo de vehículos particulares y de carga en la zona poniente de Santiago.
Se sugiere a los usuarios mantenerse informados a través de las redes sociales y canales oficiales de Costanera Norte para conocer posibles actualizaciones en el tránsito.
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