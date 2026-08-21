Fatal accidente en la Ruta 78: Vehículo chocó contra una palmera y terminó completamente calcinado

21 ag. 2026 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se registró cerca de las 3:00 de la madrugada de este viernes en la Ruta 78, a la altura del kilómetro 54, en dirección a la costa. Por causas que aún son investigadas, un vehículo chocó contra una palmera ubicada en la franja lateral de la autopista y posteriormente se incendió.

Producto de la violencia del impacto y el posterior incendio, el automóvil quedó completamente calcinado y una persona de sexo masculino falleció en el lugar. Hasta ahora, no se han podido esclarecer los antecedentes de la víctima ni determinar con certeza la identidad del conductor.

La magnitud del incendio incluso ha dificultado uno de los principales aspectos de la investigación: establecer la placa patente del vehículo. Personal especializado continúa trabajando para determinar la identidad del automóvil y reconstruir la dinámica del fatal accidente.

SIAT investiga las causas del accidente

En el lugar trabaja personal de la SIAT de Carabineros, que desarrolla las labores científico-técnicas destinadas a establecer cómo ocurrió la colisión.

De manera preliminar, una de las líneas investigativas apunta a que el conductor habría perdido el control del vehículo antes de impactar contra la palmera. Sin embargo, esta hipótesis aún debe ser confirmada mediante las diligencias realizadas por los equipos especializados.

El teniente Dubal Barrandana, oficial investigador de la SIAT, explicó que el automóvil "choca con una palmera que estaba en una faja lateral de la ruta". Además, señaló que testigos que llegaron al lugar entregaron antecedentes respecto de la víctima, indicando que se trataría de una persona de sexo masculino.

Vehículo quedó completamente destruido

La violencia del impacto y el incendio posterior provocaron que el automóvil terminara prácticamente destruido, dificultando incluso la identificación de su placa patente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el conductor falleció en el lugar. Por ahora, se trabaja para establecer su identidad, determinar las circunstancias exactas en que perdió el control del vehículo y esclarecer la secuencia previa al fatal impacto.

Las diligencias de la SIAT continúan en la Ruta 78 para reunir nuevos antecedentes que permitan determinar las causas y circunstancias de este fatal accidente.