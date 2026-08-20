Carabineros confirma investigación tras denuncia de obligar a estudiantes a desvestirse durante procedimiento en colegio de Chiloé

20 ag. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó el inicio de una investigación administrativa para esclarecer un procedimiento realizado en un liceo de la comuna de Quellón, Chiloé, en la región de Los Lagos, luego de una denuncia relacionada con el supuesto hurto de un teléfono celular perteneciente a una estudiante, lo cual dio paso a un procedimiento en donde carabineros habrían obligado a algunos alumnos a quitarse sus vestimentas y realizar sentadillas frente a otras personas.

De acuerdo con la versión entregada por la institución policial, funcionarios concurrieron al establecimiento tras recibir una denuncia efectuada por un docente. En el lugar se adoptó el procedimiento correspondiente y posteriormente desde el colegio se planteó que los efectivos se habrían excedido en sus funciones durante la revisión.

Carabineros inicia investigación administrativa

Ante los cuestionamientos, Carabineros señaló que inició una investigación administrativa destinada a establecer cómo ocurrieron los hechos.

Según explicó la institución, una vez recopilados los antecedentes se determinará si corresponde aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios involucrados.

Paralelamente, Carabineros informó que dio cuenta de oficio a la Fiscalía por el presunto hurto del aparato electrónico, por lo que también existe una arista investigativa vinculada al origen de la denuncia.

La versión del establecimiento

En un comunicado dirigido a padres y apoderados, el establecimiento calificó la situación como un hecho "muy irregular" y señaló que se habría producido luego de la activación del protocolo interno ante la sospecha de hurto de un elemento personal.

Según el documento, durante el procedimiento dos estudiantes habrían sido sometidos a una revisión que, a juicio del establecimiento, excedió las atribuciones de los funcionarios policiales. El liceo sostuvo que la actuación habría expuesto a los alumnos frente a compañeros y funcionarios, además de cuestionar la forma en que se realizó la revisión de sus pertenencias y prendas de vestir.

La dirección del recinto manifestó su rechazo al procedimiento y anunció que pondría los antecedentes a disposición de los organismos competentes, incluyendo entrevistas, relatos y otros elementos que permitan esclarecer eventuales responsabilidades.

Investigación deberá determinar responsabilidades

El caso quedó así sujeto a dos procesos paralelos: por una parte, la investigación administrativa de Carabineros para establecer si existió alguna actuación irregular de los funcionarios; y por otra, la indagatoria informada a la Fiscalía por la denuncia de hurto.

La institución policial señaló que las eventuales medidas disciplinarias se determinarán de acuerdo con el mérito de los antecedentes que sean recopilados durante la investigación.